Посетители стенда программы реновации в "Зарядье" написали более 200 "писем в будущее"

Фото: пресс-служба Московского урбанфорума

Более 200 "писем в будущее" написали гости стенда программы реновации на выставке "Москва 2030. Город для каждого", которая проходила с 4 по 31 августа в музыкально-концертном зале "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"Экспозиция была посвящена ключевым градостроительным и инфраструктурным проектам развития столицы. Один из стендов экспозиции был полностью посвящен реализации программы реновации. <...> Посетители стенда могли написать "Письмо в будущее", – отмечается в сообщении.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, москвичи могли узнать о трансформации жилищного фонда в городе, посмотреть уникальные "Портреты с секретом" и послушать истории жителей столицы через встроенный с обратной стороны монитор. Кроме того, на стенде сделали библиотеку со старыми книгами по строительной тематике.

"Стенд "Реновация: строим будущее" стал связующим звеном между эпохами, благодаря которому при помощи продуманных деталей, расположенных на стенде, можно проследить историю поколений москвичей, а также изменений, происходящих в их жилище", – сказал Левкин.

Он отметил, что на выставке также организовали 10 крупнейших проектов по градостроительным достижениям города и перспективам столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что более 3,7 тысячи москвичей получили новое жилье в августе в рамках программы реновации. Больше всего граждан, получивших квартиры, оказалось в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах столицы.

Всего с начала этого года переезд начали порядка 26 тысяч жителей города, за год планируют переехать более 47 тысяч человек, отметил он.

Второй этап строительства по реновации начался в Москве