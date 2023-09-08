"Фиксики" расскажут юным москвичам правила обращения с электричеством на МУФ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Герои мультфильма "Фиксики" 9 и 10 сентября расскажут юным горожанам о правилах безопасного обращения электричества в павильоне комплекса городского хозяйства в рамках Мосурбанфорума. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса.

"Ребята раскрасят раскраски с правилами электробезопасности, узнают о грамотном обращении с электричеством, научатся выходить из зоны шагового напряжения "гусиным" шагом и примерят настоящую экипировку энергетика – каску, диэлектрические перчатки и боты", – говорится в сообщении.



Гости смогут изучить правила безопасного обращения с электричеством, сыграв в настольную игру "Доброе электричество – детям". В ходе нее участникам предстоит ответить на тематические вопросы. Самые активные посетители смогут забрать игру домой в качестве подарка.

Герои мультфильма будут ожидать гостей в "Уголке электробезопасности" с 11:00 до 16:00.

Помимо этого, в предстоящие выходные на площадке форума в Гостином Дворе для детей организуют квест "Москва – лучший город Земли". Семьи с детьми также смогут стать зрителями спектакля "Москва. Мир. Детство", принять участие в мастер-классах, в том числе по изготовлению сумок и пряников.



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