Жителям Москвы рассказали о программе Дня города на площадке МУФ в "Лужниках"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В выходные, 9 и 10 сентября, на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдет насыщенная программа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу на сцене у Малой спортивной арены выступит исполнитель хита "Венера – Юпитер" Ваня Дмитриенко. На сцене площадки "Мой район" выступит Эльдар Джарахов, группы "Меджикул", Shoo, Gayana и другие исполнители. Вечером пройдет последняя ночная дискотека Московского урбанфорума, в которой примут участие Filatov&Karas, Macan, Елена Темникова, Slider и Andrey Exx.

В воскресенье в "Лужниках" выступят Gayazov$ Brother$, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Тима Акимов, Akmal’, группы 5 sta Family и "Фабрика", Алсу и группа "Братья Грим".

Также в этот день пройдет танцевальный форум, концерт лауреатов конкурса "Московская весна a cappella". На площадке "Почувствуй город" выступят кавер-группы, которые исполнят лучшие песни о Москве, и битбоксер.

Возле главной сцены пройдут заключительные выступления пожарных и спасателей. На Аллее Славы в выходные можно будет поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой помощи, применению средств спасения на воде и научиться правильно действовать в случае возгорания.

9 сентября гостей павильона "Цифровые технологии Москвы" познакомят с увлекательными маршрутами по столице и возможностями портала "Узнай Москву". Они также смогут проверить свои знания по истории Москвы и принять участие в праздничном квизе. Самых активных участников ждут памятные подарки.

Рядом с павильоном, на фасаде аквакомплекса "Лужники", 9 и 10 сентября состоятся финальные показы аудиовизуального перформанса "Город для каждого", который создали современные медиахудожники при участии нейросетей.

На площадке фестиваля городского хозяйства 9 сентября пройдет квест "Загадки большого города". Те, кто сможет решить все загадки и выполнить задания квеста, получат памятные сувениры от Музея городского хозяйства Москвы. После этого желающие смогут посетить игротеку для всей семьи и принять участие в настольной игре "Москва. Как это работает?".

10 сентября в павильоне № 1 комплекса городского хозяйства пройдет викторина. Все ее участники получат памятные сувениры от Музея городского хозяйства Москвы. Затем экскурсоводы музея проведут мастер-класс для детей "Ящик инструментов".

В павильоне напротив можно сделать из гипса архитектурный элемент – многолепестковый симметричный цветок.

В праздничные выходные также состоится серия легендарных игр "Что? Где? Когда?". В ней могут принять участие все желающие. Команды должны будут в течение одной минуты дать ответ на специально подготовленные для форума вопросы о Москве и районах столицы. Игры проведут известные знатоки клуба и звезды российского телевидения. В их числе – Владимир Антохин, Андрей Козлов, Максим Поташев, Алена Повышева и Борис Белозеров.

Также проверить свои знания о столице смогут участники спецпроекта "Квиз-арена". Вопросы о Москве составили звезды интеллектуальных телевизионных передач.

Наставники программ "Кинокампуса Горького", созданного на базе легендарной московской Киностудии имени Максима Горького, проведут мастер-классы для тех, кто мечтает работать в кино. Участников научат держаться перед камерой, познакомят с деталями работы в кадре и основными секретами, в том числе для успешной записи самопроб.

Лучшие серфингисты и сноубордисты страны покажут сложнейшие трюки на спортивных объектах форума, а у бассейна для вейкбординга можно будет посмотреть шоу флайбордистов. Для любителей настольных игр пройдут полуфиналы и финалы турниров по шахматам с участием Сергея Карякина, а также шашкам.

9 и 10 сентября для выпускников вузов, начинающих специалистов и экспертов, планирующих развивать свою карьеру или бизнес в сфере инноваций, пройдет форум "Мое будущее". В павильоне "Маркет услуг" фестиваля "Сделано в Москве" гости Московского урбанфорума смогут посетить мастер-классы по VR и узнать о системе автоматизированного проектирования.

Одним из главных событий фестиваля станет розыгрыш автомобиля "Москвич", который пройдет 10 сентября. На протяжении шести недель форума все желающие участвовали в ежедневных розыгрышах, а также претендовали на суперприз. Для этого они собирали наклейки за покупки в маркете товаров и услуг и на фуд-корте и вклеивали их в специальный флаер.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные службы переведут в усиленный режим работы в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города. В круглосуточном режиме в городе будут осуществлять дежурство 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастят специальной техникой и аварийными источниками электроснабжения.



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