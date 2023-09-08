Московские службы переведут в усиленный режим работы в связи с празднованием Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные службы переведут в усиленный режим работы в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с пятницы, 8 сентября, и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – сообщил он.

В круглосуточном режиме в городе будут осуществлять дежурство 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Их оснастят специальной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Бирюков обратил внимание, что все системы готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал солнечную погоду в День города в Москве. Столбики термометра покажут порядка 20 градусов. При этом в ночное время суток температура воздуха в городе опустится минимум до пяти градусов.



Более 4,5 тыс флагов и декоративных элементов установили в Москве перед Днем города