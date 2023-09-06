Транспортный комплекс столицы проведет около 40 мероприятий ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Транспортный комплекс Москвы проведет около 40 мероприятий ко Дню города, в том числе выставку ретротранспорта, концерты, флайборд-шоу, подвижные игры, бесплатное мороженое и другое. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Столица отмечает свой 876-й день рождения – в эти выходные москвичей и гостей города ждет обширная программа, в том числе полюбившиеся многим парады нашей техники. Приходите с друзьями и родными, всех приглашаем. Транспортный комплекс принимает участие в важных городских праздниках и событиях по поручению Сергея Собянина", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В субботу, 9 сентября, в 11:30 состоится парад трамваев. Транспорт проследует от депо имени Н. Э. Баумана до Останкина и обратно. На территории депо по адресу Сельскохозяйственная улица, дом 9, строение 8, с 12:00 до 17:00 будет работать выставка ретротранспорта, на которой посетители увидят исторические вагоны и автомобили. Также гостям предложат бесплатное мороженое и блюда полевой кухни. Желающие смогут сделать снимки в тематической фотозоне. Помимо этого, на территории депо выступят артисты проекта "Музыка в метро" и академический хор Московского метрополитена. Для детей подготовлена отдельная развлекательная программа.

На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена 9 и 10 сентября с 09:00 до 20:00 состоится парад поездов. Составы будут курсировать против часовой стрелки. Пассажиры смогут добраться до нужной станции на уникальных моделях поездов. Расписание движения поездов опубликуют отдельно.

9 сентября в 11:00 начнется парад судов. Желающие смогут увидеть свыше 50 моделей речного пассажирского транспорта разных годов постройки, которые пройдут от Южного речного вокзала до Андреевского моста мимо всех основных достопримечательностей Москвы. Рассмотреть суда можно будет с набережных и мостов. Также возле причала Новоспасский, около Южного речного вокзала и Парка Горького состоится развлекательная программа.

На детской площадке Северного речного вокзала 9 сентября пройдет развлекательное мероприятие для детей. Для посетителей сделают бассейн с шарами и горкой, батут. Также можно будет принять участие в конкурсах. С 11:00 до 19:00 на этой локации проведут мастер-классы "Москвариума". С 16:00 до 22:00 на сцене выступят популярные артисты, музыкальные группы и диджеи, в том числе музыканты проекта "Музыка в метро", K-pop группа "Микадо", участница телепроекта "Главная сцена" Малика, ST, "Отпетые мошенники", артисты Театра Олега Табакова и другие знаменитости. Возле 17-го причала в 20:30 покажут флайборд-шоу.

Возле Южного речного вокзала организуют детскую площадку, которая начнет работать 9 сентября с 12:30. С 17:00 на набережной пройдут конкурсы, викторины и розыгрыш подарков, будет выступать диджей. Посетителей также угостят мороженым. В 20:30 напротив здания вокзала пройдет флайборд-шоу.

Ранее сообщалось, что столичные рестораторы проведут гастрономическую программу ко Дню города с 8 по 10 сентября. На 26 фестивальных площадках "Московских сезонов" гости смогут попробовать блюда, приготовленные по новым и старинным рецептам.

До этого сообщалось, что мероприятия по случаю Дня города 9 и 10 сентября состоятся во всех округах Москвы. Столица подготовила множество тематических выставок, концертов и других активностей, которые пройдут в парках, музеях, библиотеках, культурных центрах и в других учреждениях культуры. Главными площадками празднования станут Цветной бульвар, "Музеон", Поклонная гора и "Лужники".

"Мой район. Навигатор": празднование Дня города пройдет в Москве 8–10 сентября