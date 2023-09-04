Москвичам пообещали солнечную погоду в День города

Фото: пресс-служба ВДНХ

Солнечная и сухая погода ожидается в столице на День города, празднование которого пройдет 9 и 10 сентября. Столбики термометра покажут порядка 20 градусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"В субботу ночь будет холодная – плюс 5–10 градусов, но днем температура будет повышаться за счет того, что воздушные массы хоть и перемещаются с севера, но будут слабые, а энергия солнечный лучей скомпенсирует холод", – сказал синоптик.

По словам Вильфанда, днем ожидается от 16 до 21 градуса после полудня. В Москве прогнозируется преимущественно 17–18 градусов, уточнил он. Синоптик отметил, что такой температурный фон соответствует норме. Днем будет солнце, без осадков.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первую половину недели в Москве ожидается теплая, позднеавгустовская погода. Однако затем в город придет похолодание, предупредил синоптик.