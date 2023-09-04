Синоптик предупредил об опасной погоде с ливнями, грозами и градом в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные дожди, грозы и усиление ветра прогнозируются в нескольких российских регионах в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В частности, опасная погода ожидается в Краснодарском крае: сильный дождь, периодически переходящий в ливень, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду, в некоторых районах потоки в горах будут скатываться в реки, переполняя уровень воды в них.

Синоптик также порекомендовал не выходить на берег моря на участке от Анапы до Сочи, поскольку там существует опасность формирования смерчей над морем.

Гроза, град и сильный дождь также прогнозируются в понедельник, 4 сентября, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Кроме того, грозы и усиленный ветер ожидаются в Ставропольском крае, Новосибирской и Томской областях. В Оренбургской области сильно понизится температура, ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о резком похолодании и дождях, которые ожидаются в середине предстоящей недели. В частности, 6 сентября столбики термометров опустятся до 15–17 градусов днем, а ночью температура достигнет 10–12 градусов.

До этого в центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическое лето, когда среднесуточная погода составляет 15 градусов и выше, в Центральной России закончится 5 сентября.

Ливень прошел в Сочи впервые за месяц