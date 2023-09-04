Диетолог перечислила продукты, которые помогут укрепить здоровье осенью

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Осенью у человека может наблюдаться недостаток энергии и падение иммунитета, из-за чего организм становится более чувствительным к сезонным заболеваниям. Эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева рассказала, какие продукты помогут укрепить здоровье в этот сезон. Об этом сообщает Life.ru.

В первую очередь речь идет о продуктах, которые богаты витамином C: цитрусовые, яблоки, гранат, цветная капуста, айва и прочие фрукты. Данный витамин является главным стимулятором иммунной системы и эффективным антиоксидантом, помогая выводить из организма свободные радикалы и борясь с окислительным стрессом в тканях.

Кроме того, по словам врача, важны продукты, богатые жирорастворимыми витаминами А, Е и К: красная рыба, орехи, тыква и репа. Благодаря им, организм сможет укрепить мембраны клеток иммунной системы, чтобы они лучше справлялись с защитой от инфекции.

Гоголева также рассказала о полезности употребления осенью витамина D, который в большом количестве содержится в молочных продуктах, яйцах, грибах и морской рыбе. Он способствует укреплению костей и повышению защищенности организма.

В заключение специалист напомнила о пользе продуктов с натуральным бактерицидным и противовирусным действием, среди которых чеснок, имбирь и лук. А в зелени и корнеплодах содержится в большом количестве полезная для нервной системы фолиевая кислота.

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