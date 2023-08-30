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30 августа, 18:06

Общество

Кардиолог предупредила гипертоников о скачках давления осенью

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Осенью у гипертоников могут быть скачки артериального давления. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, проблемы возникают из-за переменчивой погоды. В результате люди в период межсезонья чаще обращаются к кардиологу с жалобами на плохое самочувствие.

Любая смена погоды в межсезонье, как правило, отражается на людях, у которых повышено давление. Они могут почувствовать себя хуже. Могут быть скачки то вниз, то вверх в зависимости от того, как изменяется атмосферное давление.
Юлия Маршинцева
врач-кардиолог

Решить проблему можно, изменив дозировку препаратов от гипертонии. "Все должно происходить исключительно под контролем врача. Как правило, дозы лекарств корректируются и самочувствие улучшается", – заключила Маршинцева.

Ранее аллергиков предупредили о неожиданной опасности для их здоровья осенью. Отмечается, что в этот период опавшие с деревьев листья начинают преть. В результате данного процесса происходит выделение веществ, способных раздражать дыхательные пути и вызывать аллергическую реакцию.

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