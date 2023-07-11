Врач назвал лучшую диету для стабилизации давления

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Людям, страдающим от повышенного давления, для его стабилизации рекомендуется придерживаться DASH-диеты. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Первое условие DASH-диеты – в рационе должно быть очень мало соли, так как она вызывает задержку жидкости в организме. То же самое относится к продуктам с высоким гликемическим индексом.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Мы ограничиваем сахар, изделия из белой муки, картофель, рис. То есть продукты, вызывающие довольно резкое повышение глюкозы в крови, из-за которой выскакивает инсулин. У него один из механизмов – это задержка натрия в организме. Здесь инсулин играет роль фактора, повышающего давление.

Также диета предполагает употребление полезных жиров и ограничение вредных. "Полезные – это оливковое масло, рыбий жир. При этом должно быть поменьше вредного жира, например жирного мяса", – объясняет Гинзбург.

Важно, чтобы в рационе присутствовало большое количество пищевых волокон. Получить их можно, употребляя хлеб из муки грубого помола, крупы, овощи, фрукты и ягоды. "Совсем хорошо, чтобы в рационе также было побольше кисломолочных продуктов и восточных приправ", – указал диетолог.





Михаил Гинзбург врач-диетолог За счет уменьшения в организме количества натрия, инсулина, снижения воспалительной реакции в сосудистой стенке, потому как эта диета противовоспалительная, состояние пациента с гипертонией улучшается.

Ранее были названы наиболее частые ошибки, которые совершают гипертоники. Речь идет о недосыпе и отказе от физической нагрузки. Стоит учитывать, что последняя благотворно воздействует на сосуды. В свою очередь, недостаток сна негативно влияет на нервную систему. Ее перенапряжение сказывается на тонусе сосудов. В результате у человека может расти давление.

