Россиянам рассказали об угрожающих здоровью симптомах

Фото: depositphotos/luislouro

В ходе обследований пациентов врачи зачастую фиксируют ожирение, проблемы со зрением, рак и гипертонию с 25–30 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на хирурга Марка Гадзияна.

Вместе с этим специалист обратил внимание на наличие в организме тромбов. По словам Гадзияна, из-за их образования есть риск "умереть за секунды".

Хирург также заявил о таком симптоме, как утренний кашель. Врач считает, что он может стать причиной удушья. Он уточнил, что подобный симптом является признаком онкологического заболевания легких.

Среди других опасных симптомов, которые несут угрозу здоровью, эксперт назвал частые головные боли, изжогу, диарею и сбои в работе сердца.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что боль во время инфаркта не всегда бывает в области сердца. По его словам, она может проявляться в разных частях грудной клетки. Человек также может чувствовать общее недомогание и слабость.

"Доктор 24": вопросы кардиологу