Кардиолог перечислила пять популярных продуктов для снижения холестерина

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Повышенные уровень холестерина провоцирует образование бляшек в сосудах, что может привести к инфаркту. О том, с помощью каких продуктов можно снизить уровень холестерина в организме, рассказала кардиолог Элизабет Клодес в интервью изданию CNBC.

Улучшить состояние кровеносных сосудов и снизить давление, по словам специалиста, позволит регулярное употребление овсянки. При этом продукт не следует смешивать с ингредиентами, содержащими сахар.

Полезными также могут оказаться блюда из бобовых, в том числе из нута и гороха, последний из которых отличается высоким содержанием витаминов группы В.

Руккола и другая листовая зелень, орехи и семена льна в сыром виде, пояснила Клодес, будут не менее полезны для снижения уровня холестерина в организме.

Ранее выяснилось, что мясом с самым высоким содержанием холестерина является свинина. Меньше всего холестерина содержится в индейке. Там практически нет трансжиров.

