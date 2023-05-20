Диетолог перечислила продукты, которые укрепляют кости

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Кости укрепляют продукты, которые позволяют кальцию откладываться в организме. Среди них творог, морская рыба и петрушка, рассказала Москве 24 врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По ее словам, молочные продукты являются лучшим источником кальция. Самый оптимальный из них – творог, в нем высокая концентрация этого элемента и не так много жира по сравнению с теми же сырами. Благодаря этому его можно ежедневно включать в рацион, подчеркнула эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Не зря врачи рекомендуют употреблять три порции по 100 граммов молочных продуктов в сутки. Один из приемов пищи и может быть творогом.

Чтобы кальций хорошо усваивался, нужен витамин D. Этот компонент рекомендован всем вне зависимости от сезона. Чтобы в коже было достаточно витамина D, нужно ежедневно стоять на солнце минимум 15 минут, отметила диетолог.

"Если этого не происходит, важно включать в рацион продукты, богатые этим компонентом. Например, печень трески. Достаточно одной чайной ложки этого продукта, чтобы получить дневную норму витамина D", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

В дополнение к этому нужна омега-3, которая обладает противовоспалительным эффектом. Она содержится в морской рыбе – например, сельди или скумбрии. Кусок в 30 граммов уже восполнит суточную норму этих кислот, обратила внимание Макиша.

Также для формирования плотной костной ткани важно употреблять продукты с витамином C.





Марина Макиша врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Весной многие овощи и фрукты уже полежали на прилавке, и содержание этого компонента в них снизилось. Поэтому надо выбирать продукты, в которых его концентрация максимальна – например, болгарский перец. В 100 граммах содержится порядка 200% суточной нормы витамина С.

Чтобы кальций попадал в костную ткань, а не в сосуды, необходим витамин K. Его рекордное количество содержится в петрушке. "В 100 граммах больше 1 000% от суточной нормы. Достаточно есть одну веточку в день и получать витамин K в достаточном количестве", – заключила диетолог.

Ранее нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько рассказала, в каких продуктах есть главный источник энергии – тиамин. Лидер по его содержанию – свинина, достаточно употреблять ее один-два раза в неделю. Кроме того, тиамина много в кинзе и чечевице, отметила эксперт.

