Нутрициолог рассказала, в каких продуктах содержится главный источник энергии

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Тиамин является главным источником энергии, он содержится в мясе, зелени и орехах. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

По ее словам, тиамин, или витамин B1, взаимодействует с митохондриями, которые вырабатывают энергию. Также он важен для здоровья и молодости кожи, отметила нутрициолог.





Тамара Синько нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тиамин снижает уровень окислительного стресса и предотвращает гликирование. Это процесс, когда молекула сахара хватает молекулу белка и делает ее твердой и хрупкой. Кожа состоит из коллагена, эластина, которые тоже могут гликироваться. Из-за чего она теряет упругость, провисает, становится проблемной.

"Также этот витамин профилактирует ранние заболевания сердца и регулирует вместе с норадреналином его ритм. Очень часто у склонных к аритмии, тахикардии есть дефицит витамина B1. Им особенно важно добавить его в рацион", – объяснила специалист в интервью программы "Доктор 24".

Кроме того, тиамин регулирует нервные импульсы, от которых зависит сообразительность и концентрация. По словам нутрициолога, он не задерживается в организме надолго, поэтому запасы нужно ежедневно восполнять. Лидер по содержанию тиамина – свинина.

"Если съесть небольшой кусочек, вы практически полностью пополните суточный запас витамина. Достаточно употреблять этот продукт один-два раза в неделю по желанию, можно и больше", – рассказала эксперт.

Еще один источник тиамина – зелень, например кинза. Также восполнить запасы помогут семена льна. "Их можно добавлять в разные блюда – салаты, второе. Небольшой щепотки уже будет достаточно", – уточнила она.





Тамара Синько нутрициолог, специалист по функциональному питанию Обратите внимание на крупы и бобовые. Например, чечевица содержит большое количество тиамина, который будет помогать мышлению и сосредоточенности. Причем его одинаково много как в желтой, так и в красной крупе.

Еще одно полезное свойство тиамина – он участвует в процессе детоксикации. Для этого особенно важно употреблять орехи макадамия. Они богаты и тиамином, и витамином B12, которые в связке обеспечивают вывод ненужных веществ из организма.

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