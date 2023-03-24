18:23Общество
Врач рассказала о неожиданной пользе зеленого горошка для пожилых
Фото: depositphotos/vetre
Зеленый горошек понижает давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает работу мозга, что важно для пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Калий в составе зеленого горошка укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует водно-солевой баланс. Он выводит излишнюю жидкость, избавляет от отеков", – отметила специалист.
Кроме того, зеленый горошек станет достойной альтернативой мясу, в том числе для тех, кто соблюдает Великий пост, говорит Соломатина. "Это прекрасный источник растительного белка. Белок необходим для всего, в частности для построения костей. Это мышцы, это белки иммунной системы. Вообще все обменные процессы без наличия белка происходить не могут", – объясняет диетолог.
Также горошек – хороший источник углеводов, которые будут заряжать организм энергией.
"В горошке присутствуют в достаточном количестве витамины группы B, которые успокаивают, концентрируют внимание. В нем есть соли глутаминовой кислоты, которая необходима для нормальных обменных процессов в головном мозге", – перечисляет эксперт.
Также в зеленом горошке содержится много клетчатки. Она служит кормом для микрофлоры кишечника. "Клетчатка собирает на себя радионуклиды, токсины, выводит из организма излишки сахара, холестерина", – заключила Соломатина.
Ранее пожилых россиян предостерегли от употребления белого риса. По словам врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, зачастую возрастная категория граждан страдает от инсулинорезистентности. Вместе с тем гликемический индекс риса достаточно высокий. Если бесконтрольно есть этот продукт, то уровень сахара в крови может подняться, что только усугубит проблему. Кроме того, белый рис способен негативно влиять на ЖКТ.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!