Врач рассказала о неожиданной пользе зеленого горошка для пожилых

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Зеленый горошек понижает давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает работу мозга, что важно для пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Калий в составе зеленого горошка укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует водно-солевой баланс. Он выводит излишнюю жидкость, избавляет от отеков", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог В зеленом горошке содержится магний. Этот микроэлемент необходим нам для того, чтобы мы были спокойны, расслаблены. Он понижает давление, участвует во многих обменных процессах, отвечает за хорошее состояние костной ткани, волос, ногтей и разглаживает морщины.

Кроме того, зеленый горошек станет достойной альтернативой мясу, в том числе для тех, кто соблюдает Великий пост, говорит Соломатина. "Это прекрасный источник растительного белка. Белок необходим для всего, в частности для построения костей. Это мышцы, это белки иммунной системы. Вообще все обменные процессы без наличия белка происходить не могут", – объясняет диетолог.

Также горошек – хороший источник углеводов, которые будут заряжать организм энергией.





Елена Соломатина врач-диетолог Зеленый горошек содержит холин. Это вещество нам необходимо для нормальной работы печени, для выработки ацетилхолина. Это нейромедиатор, который обеспечивает передачу нервного импульса. Поэтому горошек еще повышает скорость мышления, обучения, точность движения и сообразительность.

"В горошке присутствуют в достаточном количестве витамины группы B, которые успокаивают, концентрируют внимание. В нем есть соли глутаминовой кислоты, которая необходима для нормальных обменных процессов в головном мозге", – перечисляет эксперт.

Также в зеленом горошке содержится много клетчатки. Она служит кормом для микрофлоры кишечника. "Клетчатка собирает на себя радионуклиды, токсины, выводит из организма излишки сахара, холестерина", – заключила Соломатина.

Ранее пожилых россиян предостерегли от употребления белого риса. По словам врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, зачастую возрастная категория граждан страдает от инсулинорезистентности. Вместе с тем гликемический индекс риса достаточно высокий. Если бесконтрольно есть этот продукт, то уровень сахара в крови может подняться, что только усугубит проблему. Кроме того, белый рис способен негативно влиять на ЖКТ.



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