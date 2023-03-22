Нутрициолог предупредил об опасности белого риса для пожилых

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Употребление белого риса повышает уровень сахара в крови и приводит к проблемам с ЖКТ у пожилых. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Эксперт отметил, что люди старшего возраста часто страдают от инсулинорезистентности. "Белый рис все-таки имеет достаточно высокий гликемический индекс, поэтому его бесконтрольное употребление может повысить сахар в крови и усугубить ситуацию", – предупредил диетолог.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если, например, у человека в возрасте уже есть инсулинорезистентность и избыточный вес, то частое употребление белого риса может привести к более быстрому развитию сахарного диабета.

Также пожилые часто сталкиваются с запорами, отметил нутрициолог. "Если они будут налегать на такой рис ежедневно, то это может приводить к ухудшению ситуации за счет отсутствия клетчатки", – предупредил Арзамасцев.

Избежать неприятных последствий достаточно просто. Для этого нужно есть белый рис вместе с овощами. Клетчатка поможет снизить гликемическую нагрузку и будет положительно влиять на кишечник, отметил нутрициолог.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Также можно употреблять вместо белого тот, который содержит оболочку. Это либо бурый рис, либо дикий. Не лишенные оболочки продукты содержат больше клетчатки, а за счет нее гликемический индекс ниже. Сахар будет повышаться, но медленнее. Также клетчатка стимулирует кишечник.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой овощ считается самым опасным для диабетиков. Речь идет о картофеле: он имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень сахара в крови, что нежелательно при сахарном диабете.



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