Диетолог назвал самый опасный продукт для диабетиков

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Картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, этот овощ имеет высокий гликемический индекс.

"При диабете первого типа опасно есть картошку, потому что картошка – это в общем-то быстроусвояемые углеводы, для усвоения которых требуется инсулин, а инсулина при первом типе диабета нет. То есть это может вызвать декомпенсацию сахарного диабета", – предупреждает врач.



Декомпенсированный сахарный диабет – состояние, при котором уровень глюкозы в крови достигает предельных отметок, при этом эффект от проводимой терапии отсутствует.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Картошка – это углеводы с высоким гликемическим индексом. У диабетиков второго типа уровень сахара в крови после употребления картошки повышается резко. И усугубляется клиника сахарного диабета.

При этом все остальные овощи не представляют опасности для диабетиков, заключил эксперт.

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