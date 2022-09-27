Диетолог назвал самый опасный продукт для диабетиков

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Картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, этот овощ имеет высокий гликемический индекс.
"При диабете первого типа опасно есть картошку, потому что картошка – это в общем-то быстроусвояемые углеводы, для усвоения которых требуется инсулин, а инсулина при первом типе диабета нет. То есть это может вызвать декомпенсацию сахарного диабета", – предупреждает врач.
При этом все остальные овощи не представляют опасности для диабетиков, заключил эксперт.
Ранее россиянам рассказали об идеальном для пожилых людей уровне сахара в крови. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, показатель не должен превышать 5,9 миллимоля на литр. Эксперт также перечислила симптомы, по которым можно определить повышенный уровень сахара. В том числе речь идет об учащенном мочеиспускании, чувстве жажды, колебаниях веса и других признаках.
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