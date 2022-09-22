Терапевт рассказала об идеальном уровне сахара в крови у пожилых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уровень сахара в крови не выше 5,9 миллимоля на литр является предпочтительным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам эксперта, норма уровня сахара в крови не меняется с возрастом. Она одинакова для молодых и пожилых людей.
Помимо тестирования, заподозрить повышенный уровень глюкозы в крови можно по нескольким признакам, продолжает врач. В частности, насторожить должны сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание.
"Но эти признаки не всегда проявляются. Иногда показателем того, что у вас повышенный уровень глюкозы, может быть повышенный или, наоборот, сниженный аппетит, тошнота, колебания веса: снижение или, наоборот, его набор. Это классические симптомы, которые заставляют подумать, а нет ли у меня повышенного уровня глюкозы в крови", – объясняет Романенко.
Эксперт посоветовала особенно пристально следить за показателями сахара тем, у кого родственники болели диабетом. У таких людей риск получить болезнь по наследству очень высок, подчеркнула она.
"Им нужно быть к себе очень внимательными и как минимум два раза в год определять уровень глюкозы, даже если их ничего не беспокоит", – заключила Романенко.
Ранее россиянам перечислили факторы, способствующие развитию сахарного диабета. В частности, речь идет про метаболический синдром, ожирение, а также возраст человека. В основном этому недугу подвержены пациенты старше 45 лет с диагнозом "преддиабет".
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