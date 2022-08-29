Врач назвал причины развития диабета

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Сахарный диабет может способствовать поражению глаз, почек, головного мозга, крупных сосудов и нервной системы. Причинами развития диабета могут стать метаболический синдром, ожирение и другие факторы, сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в разговоре с "Мослентой".

По его словам, к факторам, способствующим развитию заболевания, также можно отнести возраст человека. Чаще всего ему подвержены люди старше 45 лет с уже имеющимся преддиабетом, который характеризуется нарушением уровня глюкозы в крови натощак.

Врач также обратил внимание, что риск развития заболевания увеличивается в 10 раз при третьей степени ожирения.

"Коварство диабета заключается в том, что при отсутствии должного контроля уровня глюкозы крови осложнения развиваются постепенно, незаметно для больного, на протяжении нескольких лет", – объяснил специалист.

Он добавил, что в случае развития диабета человек может не ощущать недомогания.

Вылечить заболевание невозможно, уточнил эксперт. В случае диабета специалисты назначают терапию, целью которой является поддержание уровня гликемии на допустимых значениях.

До этого врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж рассказал россиянам, как обнаружить высокий сахар в крови без сдачи анализов. По его словам, о заболевании могут сигнализировать сухость во рту в течение дня, частое мочеиспускание в ночное время суток (от 2 раз), а также другие симптомы. В случае обнаружения подобных изменений специалист посоветовал обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.