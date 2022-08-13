Врач рассказала, чем опасны каши быстрого приготовления

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Каши быстрого приготовления вредят поджелудочной железе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
"Крупы, которые нужно долго варить, содержат большое количество витаминов группы В, которые необходимы для работы центральной нервной системы и фактически для любого органа и ткани", – рассказала она.
Для каш быстрого приготовления зерна обрабатываются и перемалываются, из-за чего они теряют свои полезные свойства. "Мы получаем только быстрые углеводы, которые моментально повышают уровень глюкозы и дарят нам мимолетное бодрящее чувство сразу после приема пищи", – отметила Лазуренко.
По словам эксперта, такой быстрый подъем уровня глюкозы вредит поджелудочной железе и может стать причиной развития диабета.
"Пользу несут только те крупы, которые варятся долго. Они дают каскад полезных элементов, сытость наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина, энергетический материал растаскивается по клеточкам. Организм становится сытым на долгое время", – заключила врач.
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