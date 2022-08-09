Врач рассказала про идеальную диету для снижения холестерина

Фото: depositphotos/matka_Wariatka
Еда, богатая пищевыми волокнами, помогает в борьбе с холестерином. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.
"Снизить уровень холестерина помогут продукты, содержащие пищевые волокна. Отличный вариант – отруби или овсяная каша. Подойдут и любые другие каши, содержащие клетчатку, например отварная гречка, пшено, перловка, полба", – отметила специалист.
По словам диетолога, овощи и фрукты тоже помогают контролировать уровень холестерина, но только при условии, если у человека в норме показатель сахара в крови.
При этом продукты, которые являются прямым источником холестерина, необходимо убрать из рациона. "Это сливочное масло, сало, колбасные изделия, особенно сырокопченые. Также стоит ограничить употребление икры, яичных желтков, креветок", – перечислила Марина Копытько.
Еще одна важная рекомендация при снижении уровня холестерина – соблюдение правильного режима питания, добавила врач. "Если человек кое-как завтракает, а потом плотно ужинает, какой бы идеальной еда не была, все равно возникнут осложнения", – предупредила она.
Диетолог подчеркнула, что полностью гарантировать нормализацию уровня холестерина только за счет питания невозможно. Тем не менее правильная диета будет способствовать комплексному лечению.
Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил напитки для стабилизации давления. Специалист рекомендует употреблять для этих целей травяные чаи. Кроме того, подойдут отвар шиповника или календулы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: