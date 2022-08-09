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Общество

09 августа, 19:05

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Врач рассказала про идеальную диету для снижения холестерина

Кашу маслом не испортишь? Какая диета идеально подойдет для снижения холестерина
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/matka_Wariatka

Еда, богатая пищевыми волокнами, помогает в борьбе с холестерином. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

"Снизить уровень холестерина помогут продукты, содержащие пищевые волокна. Отличный вариант – отруби или овсяная каша. Подойдут и любые другие каши, содержащие клетчатку, например отварная гречка, пшено, перловка, полба", – отметила специалист.

По словам диетолога, овощи и фрукты тоже помогают контролировать уровень холестерина, но только при условии, если у человека в норме показатель сахара в крови.

При высоком холестерине также рекомендуется заменить красное мясо на белое. Свинину и баранину на курицу и индейку. Кролик тоже разрешен. Также в рационе должно быть больше рыбы.
Марина Копытько
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

При этом продукты, которые являются прямым источником холестерина, необходимо убрать из рациона. "Это сливочное масло, сало, колбасные изделия, особенно сырокопченые. Также стоит ограничить употребление икры, яичных желтков, креветок", – перечислила Марина Копытько.

Еще одна важная рекомендация при снижении уровня холестерина – соблюдение правильного режима питания, добавила врач. "Если человек кое-как завтракает, а потом плотно ужинает, какой бы идеальной еда не была, все равно возникнут осложнения", – предупредила она.

Диетолог подчеркнула, что полностью гарантировать нормализацию уровня холестерина только за счет питания невозможно. Тем не менее правильная диета будет способствовать комплексному лечению.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил напитки для стабилизации давления. Специалист рекомендует употреблять для этих целей травяные чаи. Кроме того, подойдут отвар шиповника или календулы.

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