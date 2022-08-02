Диетолог рассказала, какие сезонные продукты снижают давление

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Сезонные овощи вроде огурцов помогают нормализовать артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
"Огурцы сейчас имеют максимальную зрелость. Солнце сменяется дождями – это как раз то, что они любят. Они напитываются влагой. Несмотря на то что огурцы содержат большое количество воды, они содержат и большое количество микроэлементов", – объясняет эксперт.
При этом употреблять огурцы в пищу необходимо без соли, продолжила диетолог.
"В огурцах хороший баланс калия и натрия, при условии если они съедаются несоленые. Если овощ разрезается и солится, то сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний", – предупредила врач.
Еще один полезный для артериального давления сезонный продукт – помидор, добавила Лазуренко.
Врач подчеркнула, что овощи не оказывают терапевтического эффекта. Но их регулярное употребление способно улучшить состояние организма.
"При наличии хронической гипертонии продукты не способны вылечить. Это пища, которая обогащает организм полезными белками, жирами и углеводами. Просто съев огурец, мы не сможем снизить давление, если оно поднялось до кризисной отметки", – отметила Лазуренко.
По словам диетолога, продукты помогают только контролировать обмен веществ и положительно влияют на внутренние системы.
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