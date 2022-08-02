Диетолог рассказала, какие сезонные продукты снижают давление

Фото: depositphotos/grublee

Сезонные овощи вроде огурцов помогают нормализовать артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Огурцы сейчас имеют максимальную зрелость. Солнце сменяется дождями – это как раз то, что они любят. Они напитываются влагой. Несмотря на то что огурцы содержат большое количество воды, они содержат и большое количество микроэлементов", – объясняет эксперт.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог А еще в огурцах есть хлорофилл. Вещество, которое несет пользу всем системам и защищает от возможных недугов. В том числе огурцы контролируют давление и поддерживают тонус сосудов.

При этом употреблять огурцы в пищу необходимо без соли, продолжила диетолог.

"В огурцах хороший баланс калия и натрия, при условии если они съедаются несоленые. Если овощ разрезается и солится, то сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний", – предупредила врач.

Еще один полезный для артериального давления сезонный продукт – помидор, добавила Лазуренко.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог В помидорах есть вещество ликопин, которое как раз поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Он улучшает качество обменных процессов и, как следствие, оказывает благоприятный эффект на организм в целом.

Врач подчеркнула, что овощи не оказывают терапевтического эффекта. Но их регулярное употребление способно улучшить состояние организма.

"При наличии хронической гипертонии продукты не способны вылечить. Это пища, которая обогащает организм полезными белками, жирами и углеводами. Просто съев огурец, мы не сможем снизить давление, если оно поднялось до кризисной отметки", – отметила Лазуренко.

По словам диетолога, продукты помогают только контролировать обмен веществ и положительно влияют на внутренние системы.

Ранее россиянам после 60 лет порекомендовали употреблять яркоокрашенные ягоды. В частности, речь идет про клубнику, ежевику, бруснику, чернику и клюкву. Все они содержат большое количество антиоксидантов, благодаря чему способствуют замедлению процесса старения.

