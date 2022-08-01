Диетолог рассказал, какие ягоды обязательно нужно есть после 60 лет

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям после 60 лет обязательно включить в рацион все яркоокрашенные ягоды.

Специалист подчеркивает, что старение напрямую связано с высоким окислительным процессом в организме. Поэтому необходимо употреблять ягоды с большим содержанием антиоксидантов, которые будут его замедлять.

"Это черника, ежевика, клюква, брусника, в клубнике много антиоксидантов. То есть это яркоокрашеннные ягоды", – говорит эксперт.

В частности, употребление черники помогает в профилактике катаракты и глаукомы.





Елена Соломатина врач-диетолог В ягодах, окрашенных в желтые, желто-оранжевые тона, например в облепихе, содержатся вещества, которые защищают их от излишнего солнечного излучения и не дают повреждаться. Поэтому пожилых людей эти ягоды могут предохранить от раннего старения, связанного с дегенеративными изменениями в сердечно-сосудистой системе, предотвратить онкологию.

"В крыжовнике много янтарной кислоты, благодаря которой метаболические процессы в организме происходят быстрее. А вишня и черешня дают возможность лучше заснуть, поскольку содержит натуральный мелатонин", – пояснила эксперт.

В малине содержится ацетилсалициловая кислота, поэтому она помогает разжижать кровь и препятствует образованию тромбов, продолжает Соломатина.

Достаточно съедать всего полстакана ягод в день, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами. Но при наличии проблем с ЖКТ лучше сперва проконсультироваться с врачом, рекомендует диетолог.

"Например, в смородине много органических кислот, так что она может раздражать слизистую. Поэтому, смотря, кому есть", – заключила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова предупредила о рисках, связанных со злоупотреблением ягодами. В частности, малина, клубника, крыжовник и земляника за счет содержания в них небольших косточек усиливают перистальтику кишечника. В результате переедание этих ягод может вызвать диарею, на фоне которой происходит обезвоживание.

