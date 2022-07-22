Эксперты предупредили об опасности переедания ягод

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Гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова рассказала Москве 24, что переедание ягод может привести к дисфункции блуждающего нерва – самого длинного в организме человека. Дело в том, клубника, земляника, малина и крыжовник содержат в себе небольшие косточки, которые усиливают сокращение стенок (перистальтику) кишечника, через который проходит нервный пучок.

По ее словам, дисфункция опасна тем, что может вызвать нарушения со стороны всех систем, которые нерв регулирует.





Яна Прудникова врач гастроэнтеролог, диетолог Могут начаться сбои в работе желудочно-кишечного тракта, нарушиться сердечный ритм, измениться частота пульса и дыхания.

Кроме этого, усиленная перистальтика кишечника часто вызывает диарею и, как следствие, обезвоживание организма. Оно может быть разной степени тяжести: легкое, среднее или тяжелое. Есть также вероятность нарушения водно-электролитного баланса в организме из-за потери натрия, калия и кальция.

Все эти факторы способны привести к понижению артериального давления, нагрузке на поджелудочную железу и падению сахара в крови.





Яна Прудникова врач гастроэнтеролог, диетолог Человек может испытывать такие гипогликемические состояния, как тремор рук, дрожь в теле, головокружение и сухость во рту.

При этом врач отметила, что четких представлений о том, сколько можно есть ягод, не существует. Для каждого человека нормальное количество сугубо индивидуально. Надо просто стараться во всем соблюдать меру и прислушиваться к реакциям своего организма.

Не увлекаться сильно ягодами призывает и стоматолог Ирина Никитина. Врач напомнила, что содержащиеся в плодах вещества меняют кислотность ротовой полости в большую сторону, а это способствует размягчению эмали и развитию кариеса. Также она посоветовала полоскать рот водой после употребления ягод, а соки и морсы из них пить через трубочку.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что людям с сахарным диабетом не стоит злоупотреблять абрикосами, так как это очень сладкий фрукт. Кроме этого, плоды не стоит есть в большом количестве при гастрите, язвах, колите, синдроме раздраженного кишечника, после отравлений или операций.