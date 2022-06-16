Диетолог рассказала, кому не стоит есть абрикосы

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Людям, которые имеют проблемы с ЖКТ или сахарный диабет, не стоит злоупотреблять абрикосами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, диабетикам следует помнить, что большое количество сахаров в абрикосах может усугубить проблему со здоровьем.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда сахар прямо шкалит, съедать большое количество абрикосов не нужно. Опасность все равно есть, это достаточно сладкий фрукт.

"Человек, у которого имеется сахарный диабет, как правило, компенсирует его лекарствами и за собой следит. Если тот, кто держит сахар под контролем, съест один-два абрикоса, сильно сахар не скаканет. Но нужно помнить, что объедаться не надо", – объяснила эксперт.

Помимо того, при гастрите, язвах, колите, синдроме раздраженного кишечника, после отравлений, операций или в момент обострения увлекаться абрикосами также не стоит. В них содержится клетчатка, которая может ухудшить течение этих заболеваний.

"Бывает, что человек съедает абрикосы в бешеном количестве, может проявиться аллергия на оранжевый пигмент. В абрикосах достаточно много бета-каротина", – предупреждает специалист.

Ранее россиян предупредили, что чрезмерное потребление черешни способно привести к ряду проблем со здоровьем. В частности, усугубить течение сахарного диабета, вызвать метеоризм или аллергию. Эту ягоду разрешается включать в ежедневный рацион, однако необходимо исключить переедание.