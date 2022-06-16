Диетолог рассказала, кому не стоит есть абрикосы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Людям, которые имеют проблемы с ЖКТ или сахарный диабет, не стоит злоупотреблять абрикосами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, диабетикам следует помнить, что большое количество сахаров в абрикосах может усугубить проблему со здоровьем.
"Человек, у которого имеется сахарный диабет, как правило, компенсирует его лекарствами и за собой следит. Если тот, кто держит сахар под контролем, съест один-два абрикоса, сильно сахар не скаканет. Но нужно помнить, что объедаться не надо", – объяснила эксперт.
Помимо того, при гастрите, язвах, колите, синдроме раздраженного кишечника, после отравлений, операций или в момент обострения увлекаться абрикосами также не стоит. В них содержится клетчатка, которая может ухудшить течение этих заболеваний.
"Бывает, что человек съедает абрикосы в бешеном количестве, может проявиться аллергия на оранжевый пигмент. В абрикосах достаточно много бета-каротина", – предупреждает специалист.
Ранее россиян предупредили, что чрезмерное потребление черешни способно привести к ряду проблем со здоровьем. В частности, усугубить течение сахарного диабета, вызвать метеоризм или аллергию. Эту ягоду разрешается включать в ежедневный рацион, однако необходимо исключить переедание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: