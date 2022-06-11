Россиянам рассказали, какую черешню не стоит покупать

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Июнь является основным месяцем, когда стоит покупать черешню, рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Махонина.
По словам эксперта, именно в первый летний месяц черешня самая вкусная, но для того, чтобы не разочароваться, нужно правильно выбирать ее.
Махонина посоветовала в первую очередь обращать внимание на внешний вид и запах ягоды. О свежести говорит блестящая поверхность, а более сладкими являются сорта с темно-вишневой окраской кожицы. Специалист предупредила, что не следует покупать мягкую, мокрую или поврежденную черешню.
"Прежде всего, обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая", – приводит ее слова агентство "Прайм".
Если ягода упакована в полимерную упаковку или пакет, продолжила эксперт, то на ее поверхности не должно быть следов влаги. По словам Махониной, вода может сократить срок хранения. Помимо этого, у черешни обязательно должна быть плодоножка. Специалист отметила, чем плодоножка темнее, тем больше времени прошло с момента сбора.
Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, как понять, что черешня обработана ядохимикатами. По словам специалиста, если человек съест такую ягоду, то во рту почувствует неприятное пощипывание. Нужно понимать, что этот продукт может привести к отравлению.
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