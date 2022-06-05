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Общество

06:19

Агроном назвал признак черешни, покрытой ядохимикатами

обществоеда

Фото: depositphotos/magone

Перед покупкой нужно осматривать плоды, чтобы исключить риск отравления ядохимикатами, отметил в интервью радио Sputnik агроном Михаил Воробьев.

По словам специалиста, если съесть черешню, обработанную ядохимикатами, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такой черешней можно и отравиться.

Эксперт посоветовал внимательно осмотреть плоды перед покупкой. Так, у чистой черешни не должно быть белесой ложбинки.

"В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет", – пояснил Воробьев.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы ускорить засыпание и улучшить качество сна. Значительную роль в данном вопросе специалист отвела черешне и вишне.

До этого ученые заявили, что ягоды с большим количеством антоцианов способны снижать резистентность к инсулину. К ним относятся черника, малина, клубника и ежевика. Также снизить уровень сахара в крови могут апельсины, которые обладают антидиабетическим эффектом. Кроме того, они богаты витаминами и минералами.

Названа стоимость черешни в Москве

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