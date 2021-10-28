Диетолог назвала продукты, которые помогут выспаться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы ускорить засыпание и улучшить качество сна, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Значительную роль в коррекции сна специалист отвела черешне и вишне. В этих ягодах содержится мелатонин (он же гормон сна). Данное вещество формируется в теле человека и способствует более глубокому и полноценному отдыху.
На втором месте по эффективности находятся молоко и кисломолочные продукты. В них содержится триптофан, благодаря переработке которого в организме вырабатывается мелатонин. Для наибольшей пользы Соломатина посоветовала смешать стакан ряженки с замороженной вишней и выпить получившийся коктейль перед сном.
Выработку мелатонина провоцируют также семечки, орехи, гречневая крупа и зеленые овощи. При этом диетолог напомнила, что первые два из названных продуктов высококалорийны, их следует есть с ограничениями.
Вещество триптофан, в свою очередь, можно также встретить в индейке. Однако прямо перед сном употреблять такое мясо не стоит из-за возможной тяжести в желудке.
Специалист посоветовала принимать настойки цикория, мяты, ромашки, а также есть финики. Эти продукты, указывает Соломатина, обладают расслабляющим и успокаивающим действием.
Директор института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов ранее объяснил, почему для человека может быть опасен долгий сон. Специалист заявил, что в таком случае существует риск возникновения инсульта.
"Доктор 24": сон
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