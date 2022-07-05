Эксперт назвала пять главных признаков хорошей черешни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В первую очередь необходимо обращать внимание на место приобретения черешни. Делать это лучше на ярмарках, рассказала Москве 24 заведующая государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева.

Эксперт пояснила, что там ягода проходит лабораторную проверку.

"Черешня должна лежать на поддонах, быть прикрытой от солнечных лучей. Кстати, любой покупатель может попросить у продавца документы, которые подтверждают, что продукция прошла необходимую проверку на безопасность", – добавила Кокорева.

По ее словам, кожица черешни должна быть гладкой и глянцевой. Матовая кожица может говорить о том, что ягода была собрана давно. Также рекомендуется проверить плоды на признаки гниения и разрывов, в которые могут попадать вредные микроорганизмы.

"Помимо этого, стоит учитывать, что чаще всего плоды лопаются от избыточной влаги во время дождей, поэтому такая черешня может быть водянистой и не очень сладкой", – отметила специалист.

Кокорева добавила, что плоды должны быть плотными и упругими, а также приятно пахнуть. Она рекомендовала покупать черешню с крепкой и зеленой плодоножкой. Если она отсутствует, то в ягоду могла попасть грязь, а потемневшая плодоножка свидетельствует о долгом хранении.

Ранее доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Махонина рассказала, что июнь является главным месяцем, когда стоит покупать черешню. По словам эксперта, именно в первый летний месяц черешня самая вкусная.

