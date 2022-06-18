Кардиолог порекомендовал стабилизирующие давление напитки

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Для стабилизации давления можно употреблять травяные чаи, а также отвар валерианы, календулы и шиповника. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Эксперт назвал полезным чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой.

"Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки", – говорит кардиолог.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Все они через нервную систему стабилизируют артериальное давление, улучшают сон и уменьшают нервное напряжение.

Кроме того, для стабилизации давления можно пить и отвар шиповника, продолжает специалист.

"У отвара шиповника многоплановое воздействие. Он и на сосуды воздействует благотворно, и на иммунитет неплохо влияет, и на нервную систему в том числе", – заключил эксперт.

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