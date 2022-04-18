Врач назвала неожиданную причину резкого повышения давления

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что из-за дефицита витамина D у человека может резко повышаться давление.
По словам специалиста, на эту тему было проведено соответствующее исследование. Оно доказало взаимосвязь между показателями артериального давления и уровнем витамина D в организме.
"Дефицит витамина D ответственен и за развитие сахарного диабета. Он идет рука об руку с гипертонией. Это такой метаболический синдром, который сейчас просто буквально бич", – рассказывает диетолог.
Восполнить недостаток можно с помощью продуктов, говорит врач. Богатейшим источником витамина D является жирная рыба, печень трески, скумбрия, селедка и сайра, перечисляет Соломатина. Регулярное употребление этих продуктов также улучшает проводимость кровеносных сосудов, подчеркнула эксперт.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что можно избежать скачков давления, если каждый день употреблять достаточное количества воды. Он посоветовал ежедневно выпивать не менее 1,5–2 литров жидкости. Также эксперт напомнил, что людям, страдающим от гипертонии, следует отказаться от соли.
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