Врач назвал защищающий от скачков давления напиток

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, что ежедневное употребление достаточного количества воды поможет избежать скачков давления.
Чтобы оно было в пределах нормы, эксперт рекомендует пить 1,5–2 литра жидкости в день.
"Если питьевой режим не нормализован, человек пьет мало либо раз от разу, могут быть скачки давления. Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день ненормальные", – объясняет специалист.
Кроме того, специалист советует отказаться от соли, которая задерживает жидкость в организме. "Как только мы ее исключаем из рациона, у нас достаточно хорошо уходит лишняя жидкость, происходит падение объемов циркулирующей крови и на фоне этого уже снижается давление", – говорит эксперт.
Снизить давление помогут и продукты с содержанием калия: бананы и сухофрукты, продолжает врач. "Калий и натрий отвечают за баланс жидкости в организме. Если эти микроэлементы в нормальном соотношении либо калия даже чуть больше, то в этом случае жидкость накапливается меньше. И давление будет точно так же постепенно снижаться", – заключил диетолог.
Ранее высокое давление было названо фактором, увеличивающим риск развития инсульта и инфаркта. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев. Если человек видит, что его давление подскочило выше 180, нужно незамедлительно обращаться за помощью к медикам, подчеркнул эксперт. Страдающим от гипертонии гражданам терапевт посоветовал не дожидаться критических значений, а сразу начать лечение.
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