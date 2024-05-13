Пострадавшего при обстреле Белгорода ребенка транспортировали в Москву

Фото: телеграм-канал "Минздрав России"

Пострадавшего при обстреле Белгорода ребенка доставили в Москву вертолетом санитарной авиации в сопровождении бригады реаниматологов Московского территориального центра медицины катастроф. Об этом Минздрав РФ сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что ребенок перенес транспортировку удовлетворительно. Его доставили в Российскую детскую клиническую больницу министерства здравоохранения для прохождения лечения.

Ребенок находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. Он подключен к искусственной вентиляции легких, добавили в сообщении.

По словам заведующей отделением Анны Пыталь, тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы.

Днем 12 мая подъезд жилого 10-этажного дома обрушился в Белгороде из-за атаки со стороны ВСУ. Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершилась. На сегодняшний день из-под завалов извлекли тела 15 человек. Еще 27 человек пострадали.

СМИ сообщали, что украинские силы могли выпустить ракету по городу из района Казачьей Лопани в Харьковской области. Минобороны РФ заявило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Гладков и исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Куренков доложили Владимиру Путину по ситуации с обрушением подъезда. Президент отдал все необходимые поручения.

