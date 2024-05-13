Голикова: ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составляет 61,4 года

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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России к настоящему моменту составляет 61,4 года, рассказала кандидат на пост вице-премьера РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании Госдумы.

Она также подчеркнула, что в 2023 году в сравнении с 2022-м данный показатель увеличился на 1,5 года.

Голикова уточнила, что дальнейшее расширение охвата населения страны диспансеризацией даст российской медицине возможность для увеличения ожидаемой продолжительности жизни еще на пять лет.

"К концу 2030 года 90% пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями должны быть охвачены диспансерным наблюдением. Эти меры позволят сохранить пять лет в показателе ожидаемой продолжительности жизни", – заявила она.

Ранее Голикова заявила, что число россиянок репродуктивного возраста будет постепенно сокращаться. В связи с этим, считает политик, стране необходимо приступить к разработке мер, направленных на изменение современных представлений женщин о рождении первых детей в более позднем возрасте.