Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам колонии по делу об убийстве жены

Фото: телеграм-канал "ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫ"

Суд в Казахстане приговорил экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в рамках расследования дела об убийстве супруги Салтанат Нукеновой. О принятом решении сообщила судья Айжан Кульбаева.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы", – постановил суд.

Уточняется, что его отправят в учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Мужчину обвиняли в убийстве с особой жестокостью и истязаниях. При этом сам Бишимбаев свою вину отказался признавать. В рамках расследования были найдены видеозаписи с истязаниями жены. Сторона защиты настаивала, что экс-министр виновен только в причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти.

Тело Нукеновой нашли в ноябре прошлого года в ресторане BAU в Астане. Следствие считает, что Бишимбаев избивал свою жену около восьми часов. При этом сам он утверждал, что погибшая получила травмы случайно после того, как он ее толкнул. В ходе судебного заседания также выяснилось, что экс-министр экономики Казахстана записал издевательства над Нукеновой на телефон.

Судебное разбирательство по делу об убийстве продолжалось с 27 марта. Родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова, в свою очередь, обвинили в укрывательстве и отправили в колонию на 4 года.

Ранее мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра в Москве. Выяснилось, что между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого 36-летний мужчина нанес ножом 29-летней женщине множественные удары.