В зале "Зарядье" отметят 135-летие со дня рождения Сергея Прокофьева, сообщила пресс-служба "Мосбилета".

Цикл концертов, приуроченный ко дню рождения, пройдет с 19 по 26 апреля. Произведения композитора исполнят солисты Денис Мацуев, Кристоф Барати, Борис Березовский и Александр Рудин, а также Московский государственный оркестр под управлением Ивана Рудина.

Цикл откроет концерт № 3 для фортепиано с оркестром в исполнении Мацуева. Прозвучат симфоническая сюита из оперы "Любовь к трeм апельсинам" Прокофьева и симфония № 1 Дмитрия Шостаковича.

В день рождения композитора, 23 апреля, выступит скрипач Барати – зрители смогут услышать концерт для скрипки с оркестром № 2, симфонию № 1 "Классическая" и симфоническую сюиту из балета "Ромео и Джульетта".

25 апреля Березовский исполнит второй концерт для фортепиано. Два камерных вечера объединят все фортепианные сонаты Прокофьева. На сцену выйдет Андрей Коробейников, а 26 апреля, в заключительный вечер цикла, – Даниил Саямов и Илья Папоян.

Вместе с тем 26-го числа выступит Александр Рудин. Он исполнит симфонию-концерт для виолончели с оркестром, а во втором отделении можно будет услышать симфонию № 7, последнее симфоническое сочинение Прокофьева.

Помимо этого, зал "Зарядье" подготовил к концертам цикла специальную образовательную программу из четырех лекций. Билеты на концерты можно приобрести через "Мосбилет".

