15 апреля, 20:02

Штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола вводятся в Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вводит в республике штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений, смены пола (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), педофилии и бездетности, сообщила пресс-служба главы государства.

Речь идет о законе "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Это первая масштабная корректировка данных кодексов с момента принятия в 2021 году.

Отдельный блок посвящен защите традиционных ценностей. Штраф до 900 белорусских рублей, то есть почти 24 тысяч российских рублей, можно получить за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности.

При совершении правонарушения в отношении несовершеннолетнего размер штрафа может составить до 1 350 белорусских рублей, примерно 36 тысяч российских рублей. Кроме того, можно получить административный арест.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ обсуждается возможность приравнять деструктивный контент к экстремистским материалам, что позволит блокировать его в досудебном порядке. Инициатива разрабатывается в рамках поправок к закону "Об информации".

Впервые на законодательном уровне будет закреплено само понятие деструктивного контента, которое включает пропаганду насилия, суицидов, наркотиков, ЛГБТ, детской порнографии и других опасных материалов.

