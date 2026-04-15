Суд оставил в СИЗО основателя Readovka Костылева

Мосгорсуд оставил под стражей основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева, который обвиняется в хищении свыше миллиарда рублей у Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В апелляционной жалобе, которую не удовлетворили, адвокаты просили поменять меру пресечения на домашний арест из-за состояния здоровья Костылева.

Журналист стал фигурантом уголовного дела о хищении средств в ходе выполнения государственных контрактов в конце февраля 2026 года. Тогда же его задержали.

По информации следствия, Костылев заключил договор на поставку беспилотников для Минобороны РФ на сумму около 2 миллиардов рублей. В связи с хищением было открыто уголовное производство, по которому ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Тверской суд заключил экс-главреда под стражу. Костылеву также предъявили обвинения, однако свою вину он не признал.

