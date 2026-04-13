13 апреля, 19:02

Общество
Эксперт Харина предостерегла от лечения храпа заклеиванием рта

Сонный бас: что может стать причиной храпа

Весенняя аллергия стала причиной сильного храпа у россиян, что напрямую сказалось на личной жизни многих пар, сообщили СМИ. Что еще может провоцировать это состояние и какие методы лечения храпа существуют, разбиралась Москва 24.

Сравнимо с шумом трассы

Фото: depositphotos/Maridav

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров – таких пар оказалось 41%, сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка" со ссылкой на сомнолога Ирину Галееву. Отмечается, что состояние вызвано весенней аллергией и заложенностью носа.

Эксперт предупредила, что в такой ситуации жены рискуют потерять слух на одно ухо – именно то, которое обращено к супругу. По ее словам, уровень шума от ночного храпа может превышать 80 децибелов (для сравнения: такая громкость сопоставима с шумом оживленной трассы или производственного цеха). Ежедневный ночной шум такого уровня громкости необратимо повреждает клетки внутреннего уха у женщин, отмечается в публикации.

Кроме того, в материале уточняется, что регулярный храп мужа негативно влияет в том числе и на нервную систему женщины: сокращается глубокая фаза сна, ухудшается его общая продолжительность, возникают головные боли по утрам.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова напомнила: чтобы сон был качественным, важно соблюдать несколько важных правил.

"В том числе ужинать желательно за 3–4 часа до отбоя, но если сильно захочется перекусить прямо перед отдыхом, можно съесть что-то легкое, чтобы не ложиться с чувством голода", – уточнила она.

Специалист также пояснила, что рабочий день лучше завершать за три часа до сна и больше не возвращаться к рабочим вопросам: даже если человек просто сидит в телефоне, но подсознательно ждет звонка от коллег или начальника, он все равно чувствует себя как на работе.

Никаких народных методов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой носа и шумное дыхание, причины храпа могут быть самыми разными. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила врач-отоларинголог Дарья Харина.

По ее словам, это может быть простуда, искривление носовой перегородки, вазомоторный ринит, новообразования в полости носа (полипы), а у детей и подростков нередко – аденоиды.

Также храп возникает у людей с избыточным весом: жир откладывается на мягком небе и небных дужках, вызывая вибрацию. При сниженном тонусе мышц мягкого неба (например, после употребления алкоголя) человек также может начать храпеть.
Дарья Харина
врач-отоларинголог

Вместе с тем специалист подчеркнула, что для решения проблемы, прежде всего, нужно определить причину храпа. ЛОР-врач проводит визуальный осмотр и эндоскопическое исследование. Часто назначается полисомнография: пациент спит с датчиками, которые фиксируют сердечный ритм, задержки дыхания во сне и уровень насыщения крови кислородом.

"Второй этап исследования – флип-эндоскопия (эндоскопия под наркозом, когда мышцы полностью расслаблены, как во сне). Врач меняет положение головы, чтобы увидеть, сужаются ли воздухоносные пути и что именно вызывает храп. На основании этих трех исследований (визуальный осмотр, полисомнография и флип-эндоскопия) врач определяет тактику лечения", – рассказала Харина.

Врач уточнила, что, если это не острое ЛОР-заболевание, может быть предложено хирургическое лечение: исправление перегородки носа, подрезание небного язычка или ушивание небных дужек.

При выявлении апноэ (задержек дыхания во сне) назначают СИПАП-терапию: пациент спит с устройством, которое подает повышенное давление кислорода, благодаря чему дыхательные пути не соединяются и храп прекращается, разъяснила эксперт.

"Кроме того, иногда, когда речь идет об избыточной массе тела, достаточно обратиться к эндокринологу, нормализовать гормоны и режим питания: человек худеет и тоже перестает храпеть", – отметила специалист.

По ее словам, категорически не рекомендуется использовать опасные народные методы: заклеивать нос или рот тейпами, закрывать рот, чтобы человек дышал через нос, или самостоятельно пытаться справиться с проблемой.

"Если у человека нарушено носовое дыхание, он физически не может дышать через нос и поэтому открывает рот, – если заклеить рот, он задыхается", – предупредила Харина.

В свою очередь, фонопед-фониатр Родион Барабанов добавил в беседе с Москвой 24, что самостоятельное лечение храпа опасно ухудшением клинического состояния, ведь без врача невозможно определить его истинную причину.

Вместе с тем эксперт уточнил, что, если требуется одномоментная помощь, когда партнер начал храпеть, стоит аккуратно перевернуть его на бок – неважно, на левый или правый. Часто этого бывает достаточно, чтобы храп прекратился. Также стоит открыть окно или проверить, как работает вентиляция: важно, чтобы в помещении был свежий воздух.

В теплое время года на ночь лучше оставлять окно приоткрытым – это помогает улучшить качество сна и уменьшить вероятность храпа. Кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха. Сейчас есть много увлажнителей и испарителей: они помогают дышать легче и спать спокойнее. Это простая и полезная привычка, которая может помочь предотвратить храп.
Родион Барабанов
фонопед-фониатр

Также эксперт отметил, что, если человек просыпается среди ночи, желательно всегда иметь рядом стакан воды, чтобы при пробуждении сделать небольшие глотки. Вода увлажняет, смягчает и способствует тому, что работает задняя стенка глотки и небно-глоточный затвор. При западании языка ночью, когда возникает храп, этот механизм восстанавливает анатомическую структуру ротоглотки. Достаточно двух-трех маленьких глотков, чтобы восстановить анатомическую проходимость, заключил Барабанов.

