Эксперт Харина предостерегла от лечения храпа заклеиванием рта

Весенняя аллергия стала причиной сильного храпа у россиян, что напрямую сказалось на личной жизни многих пар, сообщили СМИ. Что еще может провоцировать это состояние и какие методы лечения храпа существуют, разбиралась Москва 24.

Сравнимо с шумом трассы

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров – таких пар оказалось 41%, сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка" со ссылкой на сомнолога Ирину Галееву. Отмечается, что состояние вызвано весенней аллергией и заложенностью носа.

Эксперт предупредила, что в такой ситуации жены рискуют потерять слух на одно ухо – именно то, которое обращено к супругу. По ее словам, уровень шума от ночного храпа может превышать 80 децибелов (для сравнения: такая громкость сопоставима с шумом оживленной трассы или производственного цеха). Ежедневный ночной шум такого уровня громкости необратимо повреждает клетки внутреннего уха у женщин, отмечается в публикации.

Кроме того, в материале уточняется, что регулярный храп мужа негативно влияет в том числе и на нервную систему женщины: сокращается глубокая фаза сна, ухудшается его общая продолжительность, возникают головные боли по утрам.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова напомнила: чтобы сон был качественным, важно соблюдать несколько важных правил.

"В том числе ужинать желательно за 3–4 часа до отбоя, но если сильно захочется перекусить прямо перед отдыхом, можно съесть что-то легкое, чтобы не ложиться с чувством голода", – уточнила она.

Специалист также пояснила, что рабочий день лучше завершать за три часа до сна и больше не возвращаться к рабочим вопросам: даже если человек просто сидит в телефоне, но подсознательно ждет звонка от коллег или начальника, он все равно чувствует себя как на работе.

Никаких народных методов

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой носа и шумное дыхание, причины храпа могут быть самыми разными. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила врач-отоларинголог Дарья Харина.

По ее словам, это может быть простуда, искривление носовой перегородки, вазомоторный ринит, новообразования в полости носа (полипы), а у детей и подростков нередко – аденоиды.





Дарья Харина врач-отоларинголог Также храп возникает у людей с избыточным весом: жир откладывается на мягком небе и небных дужках, вызывая вибрацию. При сниженном тонусе мышц мягкого неба (например, после употребления алкоголя) человек также может начать храпеть.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что для решения проблемы, прежде всего, нужно определить причину храпа. ЛОР-врач проводит визуальный осмотр и эндоскопическое исследование. Часто назначается полисомнография: пациент спит с датчиками, которые фиксируют сердечный ритм, задержки дыхания во сне и уровень насыщения крови кислородом.

"Второй этап исследования – флип-эндоскопия (эндоскопия под наркозом, когда мышцы полностью расслаблены, как во сне). Врач меняет положение головы, чтобы увидеть, сужаются ли воздухоносные пути и что именно вызывает храп. На основании этих трех исследований (визуальный осмотр, полисомнография и флип-эндоскопия) врач определяет тактику лечения", – рассказала Харина.

Врач уточнила, что, если это не острое ЛОР-заболевание, может быть предложено хирургическое лечение: исправление перегородки носа, подрезание небного язычка или ушивание небных дужек.

При выявлении апноэ (задержек дыхания во сне) назначают СИПАП-терапию: пациент спит с устройством, которое подает повышенное давление кислорода, благодаря чему дыхательные пути не соединяются и храп прекращается, разъяснила эксперт.

"Кроме того, иногда, когда речь идет об избыточной массе тела, достаточно обратиться к эндокринологу, нормализовать гормоны и режим питания: человек худеет и тоже перестает храпеть", – отметила специалист.

По ее словам, категорически не рекомендуется использовать опасные народные методы: заклеивать нос или рот тейпами, закрывать рот, чтобы человек дышал через нос, или самостоятельно пытаться справиться с проблемой.

"Если у человека нарушено носовое дыхание, он физически не может дышать через нос и поэтому открывает рот, – если заклеить рот, он задыхается", – предупредила Харина.

В свою очередь, фонопед-фониатр Родион Барабанов добавил в беседе с Москвой 24, что самостоятельное лечение храпа опасно ухудшением клинического состояния, ведь без врача невозможно определить его истинную причину.

Вместе с тем эксперт уточнил, что, если требуется одномоментная помощь, когда партнер начал храпеть, стоит аккуратно перевернуть его на бок – неважно, на левый или правый. Часто этого бывает достаточно, чтобы храп прекратился. Также стоит открыть окно или проверить, как работает вентиляция: важно, чтобы в помещении был свежий воздух.





Родион Барабанов фонопед-фониатр В теплое время года на ночь лучше оставлять окно приоткрытым – это помогает улучшить качество сна и уменьшить вероятность храпа. Кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха. Сейчас есть много увлажнителей и испарителей: они помогают дышать легче и спать спокойнее. Это простая и полезная привычка, которая может помочь предотвратить храп.

Также эксперт отметил, что, если человек просыпается среди ночи, желательно всегда иметь рядом стакан воды, чтобы при пробуждении сделать небольшие глотки. Вода увлажняет, смягчает и способствует тому, что работает задняя стенка глотки и небно-глоточный затвор. При западании языка ночью, когда возникает храп, этот механизм восстанавливает анатомическую структуру ротоглотки. Достаточно двух-трех маленьких глотков, чтобы восстановить анатомическую проходимость, заключил Барабанов.