Движение временно закрыто на Пушкинской и Калужской площадях в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно закрыто на Пушкинской и Калужской площадях и ряде других улиц в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, проезд ограничен на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе и съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект.

Помимо этого, ограничения коснулись съезда с внешней стороны ТТК на Ленинский проспект. В ведомстве призвали водителей быть внимательными.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Ограничения будут действовать до середины мая.

На время работ пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами 06 от метро "Сокол" до Восточного моста и т70 от Белорусского вокзала через станции "Сокол" и "Сходненская".

