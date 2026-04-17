Врач Чернышова раскритиковала челлендж блогера, худеющего с помощью скакалки

Фото: 123RF.com/nomadsoul1

Индекс массы тела от 30 является противопоказанием для прыжков через скакалку. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее в Сети начал набирать популярность аккаунт блогера, который запустил челлендж ради похудения. Молодой человек весил 150 килограммов и решил прыгать через скакалку столько раз, сколько людей подпишется на него за день. За 40 дней ему удалось скинуть 15 килограммов, при этом подписчиков уже 21,5 тысячи.

Однако, по мнению Чернышовой, при большом весе прыжки со скакалкой не имеют никакого отношения к здоровому образу жизни.

Парень стал успешным блогером, но рискует стать больным человеком. С точки зрения медицины скакалка запрещена при индексе массы тела 30 и выше. А это значит, например, что человеку с ростом 170 сантиметров и весом около 90 килограммов этого делать уже нельзя.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

В этом случае нагрузка на колени, голеностопные суставы и поясничный отдел позвоночника во время прыжков вырастает настолько, что не может пройти бесследно, предупредила эксперт.

"Обязательно будут травмы, поражения суставов. Вполне вероятно, что могут возникнуть и грыжи в поясничном отделе позвоночника", – предупредила Чернышова.

Кроме того, важно учитывать, что прыжки со скакалкой опасны для пациентов с артериальной гипертензией. А учитывая, что вес в 150 килограммов является достаточно серьезной степенью ожирения, давление у человека, скорее всего, часто высокое, отметила врач.

Она подчеркнула, что худеть нужно другими способами. Например, вводя небольшой дефицит калорий, который позволит питаться сбалансированно, но вызовет снижение массы тела.

Двигаться для того, чтобы похудеть, также необходимо, но без экстрима. Идеально подойдет ходьба, плавание, а также комплекс упражнений, подобранный спортивным врачом или грамотным фитнес-тренером.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

И только после того, как удалось достичь индекса массы тела ниже 30, действительно стоит начать прыгать через скакалку, так как за час тренировки можно сжечь около 700–800 калорий, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что самыми опасными продуктами для худеющих часто становятся те, что создают иллюзию безопасности: кажутся низкокалорийными, но на самом деле такими не являются. Среди них различные кофейные напитки: например, всего один стакан объемом 300 миллилитров может содержать от 300 до 500 калорий.

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

