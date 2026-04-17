Врач Чернышова раскритиковала челлендж блогера, худеющего с помощью скакалки

Индекс массы тела от 30 является противопоказанием для прыжков через скакалку. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.



Ранее в Сети начал набирать популярность аккаунт блогера, который запустил челлендж ради похудения. Молодой человек весил 150 килограммов и решил прыгать через скакалку столько раз, сколько людей подпишется на него за день. За 40 дней ему удалось скинуть 15 килограммов, при этом подписчиков уже 21,5 тысячи.

Однако, по мнению Чернышовой, при большом весе прыжки со скакалкой не имеют никакого отношения к здоровому образу жизни.





Надежда Чернышова врач-терапевт Парень стал успешным блогером, но рискует стать больным человеком. С точки зрения медицины скакалка запрещена при индексе массы тела 30 и выше. А это значит, например, что человеку с ростом 170 сантиметров и весом около 90 килограммов этого делать уже нельзя.

В этом случае нагрузка на колени, голеностопные суставы и поясничный отдел позвоночника во время прыжков вырастает настолько, что не может пройти бесследно, предупредила эксперт.

"Обязательно будут травмы, поражения суставов. Вполне вероятно, что могут возникнуть и грыжи в поясничном отделе позвоночника", – предупредила Чернышова.

Кроме того, важно учитывать, что прыжки со скакалкой опасны для пациентов с артериальной гипертензией. А учитывая, что вес в 150 килограммов является достаточно серьезной степенью ожирения, давление у человека, скорее всего, часто высокое, отметила врач.

Она подчеркнула, что худеть нужно другими способами. Например, вводя небольшой дефицит калорий, который позволит питаться сбалансированно, но вызовет снижение массы тела.





Надежда Чернышова врач-терапевт Двигаться для того, чтобы похудеть, также необходимо, но без экстрима. Идеально подойдет ходьба, плавание, а также комплекс упражнений, подобранный спортивным врачом или грамотным фитнес-тренером.

И только после того, как удалось достичь индекса массы тела ниже 30, действительно стоит начать прыгать через скакалку, так как за час тренировки можно сжечь около 700–800 калорий, заключила эксперт.

