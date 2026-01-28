Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 15:16

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Писарева: кофе и фитнес-батончики могут мешать похудению

Диетолог перечислила неожиданные продукты, которые мешают похудеть

Фото: 123RF.com/serezniy

Капучино и фитнес-батончики могут стать главным препятствием на пути к снижению веса. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, самыми опасными продуктами для худеющих часто становятся те, что создают иллюзию безопасности: кажутся низкокалорийными, но на самом деле такими не являются.

Главным образом это различные смузи и соки, в том числе свежевыжатые. В них содержится фруктоза без клетчатки, которая быстро всасывается, вызывает резкий скачок сахара в крови и практически не дает насыщения. Следует помнить, что стакан, например, апельсинового свежевыжатого сока может содержать 5–6 чайных ложек сахара, предупредила врач.

Также опасность для худеющих могут таить различные кофейные напитки. В них часто добавляют большое количество сливок, а иногда и сладкие сиропы. В итоге всего один стакан кофе объемом 300 мл может содержать от 300 до 500 калорий.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Осторожнее следует быть и с употреблением обезжиренных творожков и йогуртов. Когда в продукте 0% жира, он практически не дает насыщения, а значит, есть риск съесть больше. При этом производители часто компенсируют "бедный" вкус таких изделий большим количеством сахара, отметила диетолог.

По ее словам, не стоит строить иллюзий и о фитнес-батончиках, в которых обычно много сахара, орехов и сухофруктов. Таким образом, в одной штуке может содержаться до 500 калорий.

"Сами по себе сухофрукты и орехи тоже могут стать причиной набора веса. Они очень полезные, есть их приятно и удобно, при этом в той же сушеной кураге сахара намного больше, чем в абрикосе, а соответственно, и калорий тоже. В свою очередь, 100 граммов орехов обеспечивают более 500 калорий. Поэтому их желательно съедать не более 30 граммов в день, а сухофруктов – 50 граммов", – отметила Писарева.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Марият Мухина предупредила о вреде повторного разогрева пищи в микроволновке. Из-за нее клетки еды становятся "мутагенными", а витамины разрушаются.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика