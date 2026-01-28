Диетолог Писарева: кофе и фитнес-батончики могут мешать похудению

Фото: 123RF.com/serezniy

Капучино и фитнес-батончики могут стать главным препятствием на пути к снижению веса. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, самыми опасными продуктами для худеющих часто становятся те, что создают иллюзию безопасности: кажутся низкокалорийными, но на самом деле такими не являются.

Главным образом это различные смузи и соки, в том числе свежевыжатые. В них содержится фруктоза без клетчатки, которая быстро всасывается, вызывает резкий скачок сахара в крови и практически не дает насыщения. Следует помнить, что стакан, например, апельсинового свежевыжатого сока может содержать 5–6 чайных ложек сахара, предупредила врач.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Также опасность для худеющих могут таить различные кофейные напитки. В них часто добавляют большое количество сливок, а иногда и сладкие сиропы. В итоге всего один стакан кофе объемом 300 мл может содержать от 300 до 500 калорий.

Осторожнее следует быть и с употреблением обезжиренных творожков и йогуртов. Когда в продукте 0% жира, он практически не дает насыщения, а значит, есть риск съесть больше. При этом производители часто компенсируют "бедный" вкус таких изделий большим количеством сахара, отметила диетолог.

По ее словам, не стоит строить иллюзий и о фитнес-батончиках, в которых обычно много сахара, орехов и сухофруктов. Таким образом, в одной штуке может содержаться до 500 калорий.

"Сами по себе сухофрукты и орехи тоже могут стать причиной набора веса. Они очень полезные, есть их приятно и удобно, при этом в той же сушеной кураге сахара намного больше, чем в абрикосе, а соответственно, и калорий тоже. В свою очередь, 100 граммов орехов обеспечивают более 500 калорий. Поэтому их желательно съедать не более 30 граммов в день, а сухофруктов – 50 граммов", – отметила Писарева.

