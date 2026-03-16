Полиция задержала в Москве подозреваемого в ограблении криптовалютного обменника

Московские оперативники задержали подозреваемого в ограблении офиса криптовалютного обменника на сумму почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Как рассказали в ведомстве, преступление произошло в октябре 2025 года на Пресненской набережной. Четверо злоумышленников открыто похитили деньги и скрылись.

Один из подозреваемых задержан. Личности еще троих соучастников установлены, они объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

