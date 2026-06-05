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05 июня, 12:08

Транспорт

Российский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа

Фото: РИА Новости/Нина Паршина

Российский пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат типа, сообщает РИА Новости.

В церемонии вручения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) участвовали первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и другие.

По словам Мантурова, свидетельство об одобрении главного изменения конструкции самолета Ил-114-300 – его входной билет на российский рынок гражданской авиации. Для этих целей предприятия "Ростеха" провели модернизацию почти всех систем воздушного судна.

В самолете 66 мест. Он оснащен новыми отечественными турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона, рассказал вице-премьер.

Ил-114-300 – это модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Как отмечал ранее Алиханов, летно-технические характеристики нового пассажирского судна превосходят все иностранные аналоги. Это касается топливной эффективности, дальности и грузоподъемности.

При этом авиасудно можно использовать в разном климате. Самолет был как в Индии, так и на севере России. Более того, во время арктических испытаний он долетел почти до Северного полюса, до "нулевой отметки" оставалось около 100 километров.

Работа по расширению ожидаемых условий эксплуатации Ил-114-300 будет продолжена. Первым эксплуатантом станет региональная авиакомпания "2-ой Архангельский авиаотряд", которой передадут три самолета в 2026–2027 годах.

Вместе с тем российские специалисты работают над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха указывал, что деятельность ведется в НИЦ имени Жуковского. Кроме того, сотрудники создают новую тяжелую грузовую беспилотную платформу для решения гражданских задач.

Новости регионов: самолет Ил-114-300 прошел летные испытания на Алтае

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