В ОАК заявили о строительстве опытного образца истребителя Checkmate

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Россия строит опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генедиректор ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин РФ с этого рынка за последние десятилетия ушла", – сказал он.

Бадеха отметил, что Су-75 Checkmate создается как для Минобороны России, так и для зарубежных заказчиков. Сроки поставок будут зависеть от работы с заказчиками, интереса и задач.

При этом Минобороны ставит задачу по снижению стоимости конечного изделия. Главное преимущество однодвигательного истребителя – более низкая стоимость самолета и операций с его использованием.

Ранее ОАК передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли весь цикл заводских испытаний.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Летчики Минобороны тестировали машины в разных режимах, а затем совершили перелет на аэродром базирования.