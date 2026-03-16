WSJ: США хотят объявить о коалиции по сопровождению судов через Ормузский пролив

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует объявить формирование коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, коалицию согласились создать несколько стран, однако не уточняется, о каких государствах идет речь. В настоящий момент ведутся обсуждения, когда начнется сопровождение судов.

Ранее Трамп призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. Он выразил надежду на то, что Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, которые были затронуты "искусственным ограничением", направят свои корабли в регион, чтобы Ормузский пролив "больше не был угрозой".

Закрытие пролива для движения судов произошло на фоне американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива. Исламская Республика также предупредила, что будет уничтожать любые корабли в Ормузском проливе, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

