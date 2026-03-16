Local 12: в США нашли закопанными в лесу мать и двоих детей, пропавших в январе

В американском штате Алабама сотрудники офиса шерифа округа Мобил нашли останки женщины и двух детей, которые считались пропавшими без вести с конца января, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Local 12.

По данным СМИ, 40-летняя Аурелия Чок Как вместе с 17-летней дочерью Нюркой Зулетой Чок и 2-летним сыном Энтони Гарсией Чоком исчезли 31 января. 13 марта их тела были обнаружены на лесном участке, они были завернуты в пластик и закопаны.

Личности погибших удалось оперативно подтвердить, поскольку рядом с останками находились украшения, на которых были выгравированы имена матери и младшего ребенка.

Еще 9 февраля был задержан подозреваемый в совершении преступления – 31-летний Хуан Карлос Аргуета Герра. Сначала ему вменяли похищение семьи, но после обнаружения тел обвинения переквалифицировали. Мужчина обвиняется в убийстве трех человек, краже со взломом и надругательстве над телами.

