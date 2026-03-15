СК предъявил обвинение мошеннику, убившему женщину на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Следком"

Обвинение предъявлено подозреваемому в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, 13 марта злоумышленник под руководством телефонных мошенников вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами. Он пришел в квартиру дома, расположенного на Строгинском бульваре, и начал вскрывать сейф, предполагая, что участвует в оперативных мероприятиях полиции.

В квартире также находилась 16-летняя дочь женщины, которая тоже была введена в заблуждение телефонными мошенниками. Во время того, как мужчина вскрывал сейф, она выбежала из жилья, чтобы задержать мать. Девочка рассказала матери, что в доме работает сотрудник спецслужб. Однако та, узнав о происходящем зашла в квартиру и попыталась помешать злоумышленнику.

Мужчина по указанию телефонных мошенников потребовал от женщины код от сейфа, а после напал на нее и нанес ей множественные удары руками и не менее двух ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

При помощи инструментов злоумышленник все-таки вскрыл сейф и украл более 2 тысяч долларов, а также иные ценности. По указанию аферистов он выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места происшествия.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, а также изъяли орудие убийства, по которому назначили ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и дактилоскопическую.

С злоумышленником уже проведены следственные действия. Во время допроса он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Мужчина рассказал, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, которые представились правоохранителями и предложили поучаствовать в оперативном мероприятии, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

16 марта следствие будет ходатайствовать перед Хорошевским судом Москвы об аресте мужчины.

Злоумышленник был задержан на Нижегородском шоссе вечером 15 марта. Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Для совершения преступления он прилетел в Москву из Ставропольского края.

СМИ, в свою очередь, сообщают, что задержанным является игрок одной из футбольных команд Екатеринбурга.

Муж потерпевшей и отец 16-летней девочки в момент произошедшего находился в командировке. По неподтвержденным данным, он занимается геолого-разведочными и геодезическими работами.

