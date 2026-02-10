Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 12:29

Происшествия

В Москве раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2001 году

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по городу.

По данным ведомства, вечером 11 августа 2001 года злоумышленник из хулиганских побуждений ударил ножом неизвестного ему мужчину. Все произошло рядом с жилым домом, расположенным на Боровском шоссе. Потерпевший скончался в больнице от полученных ранений.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", при этом изначально не удалось установить причастность подозреваемого. Более детальный анализ собранных доказательств провели следователи и криминалисты СК Москвы, которые специализируются на раскрытии преступлений прошлых лет, а также оперативные сотрудники 2 отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по столице.

В результате преступление удалось раскрыть благодаря дополнительным опросам свидетелей, которые опознали фигуранта по фотографии. С ранее судимым мужчиной провели следственные действия и предъявили ему обвинения.

При этом отмечается, что в ходе задержания он оказал активное сопротивление и применил в отношении полицейских насилие. Из-за этого против него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители в Приморье заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в лесном массиве. Следствие установило, что в октябре 2025 года в селе Антоновка Чугуевского района между пьяным 46-летним подозреваемым и 52-летней женщиной произошел конфликт, в результате которого фигурант задушил потерпевшую. Что именно стало причиной ссоры – не уточнялось.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика