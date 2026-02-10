В Москве раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2001 году

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по городу.

По данным ведомства, вечером 11 августа 2001 года злоумышленник из хулиганских побуждений ударил ножом неизвестного ему мужчину. Все произошло рядом с жилым домом, расположенным на Боровском шоссе. Потерпевший скончался в больнице от полученных ранений.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", при этом изначально не удалось установить причастность подозреваемого. Более детальный анализ собранных доказательств провели следователи и криминалисты СК Москвы, которые специализируются на раскрытии преступлений прошлых лет, а также оперативные сотрудники 2 отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по столице.

В результате преступление удалось раскрыть благодаря дополнительным опросам свидетелей, которые опознали фигуранта по фотографии. С ранее судимым мужчиной провели следственные действия и предъявили ему обвинения.

При этом отмечается, что в ходе задержания он оказал активное сопротивление и применил в отношении полицейских насилие. Из-за этого против него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

