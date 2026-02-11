Форма поиска по сайту

11 февраля, 15:37

Общество

Пенсионерка из Казахстана получила российское гражданство после обращения на прямой линии

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Пенсионерке Людмиле Кондратьевой, ранее обратившейся к президенту России во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", помогли в кратчайшие сроки оформить российское гражданство. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в канале на платформе MAX.

В декабре 2025 года пожилая женщина обратилась к Путину во время прямой линии. Она рассказала, что в 90-летнем возрасте переехала из Казахстана к дочери в город Колу Мурманской области. Из-за возраста и состояния здоровья ей было сложно самостоятельно заниматься оформлением необходимых документов.

Путин пообещал разобраться в ситуации и помочь женщине. Вскоре после программы ей выдали вид на жительство, после чего пенсионерка подала заявление на получение гражданства РФ. Сотрудники полиции приняли документы, помогли с их оформлением и сопровождали процедуру на всех этапах. Заявление было оперативно рассмотрено и одобрено.

Завершающим этапом стало принятие присяги гражданина Российской Федерации, после чего Кондратьевой вручили российский паспорт. Женщина поблагодарила полицейских за оперативность и внимательное отношение.

Ранее по итогам прямой линии самая юная участница прямой линии с президентом, прошедшей 19 декабря 2025 года, прошла стажировку у журналиста ВГТРК Павла Зарубина на мероприятии в Кремле.

Во время эфира она рассказала, что мечтает в будущем работать репортером, и в шутку предложила российскому лидеру после окончания университета взять ее на место Зарубина. Глава государства в ответ пообещал попросить корреспондента ВГТРК помочь реализовать мечту школьницы.

